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Судьи
Главный судья:
Ховард Уэбб (Ротерем)

Челси - Ливерпуль

29.12.2013, Воскресенье, 20:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:25 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 19 тур Челси - Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
34 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Челси
11 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Челси 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
8 мая, вторник 23:00 Ливерпуль 4:1 Челси
12 тур
20 ноября, воскресенье 20:00 Челси 1:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
Финал
5 мая, суббота 20:15 Челси 2:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
29 ноября, вторник 23:45 Челси 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
6 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:1 Ливерпуль
11 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
37 тур
2 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:2 Челси
8 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, вторник 22:45 Челси 4:4 Ливерпуль
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 22:45 Ливерпуль 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
9 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Челси 0:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/2 финала
ответный матч		 30 апреля, среда 22:45 Челси 3:2 Ливерпуль
1/2 финала
ответный матч		 22 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
26 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:0 Ливерпуль
3 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 27 5 6 102:37 +65 86
2. Ливерпуль 38 26 6 6 101:50 +51 84
3. Челси 38 25 7 6 71:27 +44 82
4. Арсенал 38 24 7 7 68:41 +27 79
5. Эвертон 38 21 9 8 61:39 +22 72
6. Тоттенхэм 38 21 6 11 55:51 +4 69
7. Манчестер Юн 38 19 7 12 64:43 +21 64
8. Саутгемптон 38 15 11 12 54:46 +8 56
9. Сток Сити 38 13 11 14 45:52 -7 50
10. Ньюкасл 38 15 4 19 43:59 -16 49
11. Кристал Пэлас 38 13 6 19 33:48 -15 45
12. Суонси 38 11 9 18 54:54 0 42
13. Вест Хэм 38 11 7 20 40:51 -11 40
14. Сандерленд 38 10 8 20 41:60 -19 38
15. Астон Вилла 38 10 8 20 39:61 -22 38
16. Халл Сити 38 10 7 21 38:53 -15 37
17. Вест Бромвич 38 7 15 16 43:59 -16 36
18. Норвич Сити 38 8 9 21 28:62 -34 33
19. Фулхэм 38 9 5 24 40:85 -45 32
20. Кардифф 38 7 9 22 32:74 -42 30
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