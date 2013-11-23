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Судьи
Главный судья:
Фил Дауд (Сток-он-Трент, Стэффордшир)

Эвертон - Ливерпуль

23.11.2013, Суббота, 16:45 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 12 тур Эвертон - Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:0 Эвертон
9 тур
28 октября, воскресенье 17:30 Эвертон 2:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
14 апреля, суббота 15:30 Ливерпуль 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
13 марта, вторник 23:59 Ливерпуль 3:0 Эвертон
7 тур
1 октября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
16 января, воскресенье 17:05 Ливерпуль 2:2 Эвертон
8 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Эвертон 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 15:45 Ливерпуль 1:0 Эвертон
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2008/2009)

4 февраля, среда 23:10 Эвертон 1:0 Ливерпуль
1/16 финала
25 января, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
22 тур
19 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:0 Эвертон
10 тур
20 октября, суббота 15:45 Эвертон 1:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 27 5 6 102:37 +65 86
2. Ливерпуль 38 26 6 6 101:50 +51 84
3. Челси 38 25 7 6 71:27 +44 82
4. Арсенал 38 24 7 7 68:41 +27 79
5. Эвертон 38 21 9 8 61:39 +22 72
6. Тоттенхэм 38 21 6 11 55:51 +4 69
7. Манчестер Юн 38 19 7 12 64:43 +21 64
8. Саутгемптон 38 15 11 12 54:46 +8 56
9. Сток Сити 38 13 11 14 45:52 -7 50
10. Ньюкасл 38 15 4 19 43:59 -16 49
11. Кристал Пэлас 38 13 6 19 33:48 -15 45
12. Суонси 38 11 9 18 54:54 0 42
13. Вест Хэм 38 11 7 20 40:51 -11 40
14. Сандерленд 38 10 8 20 41:60 -19 38
15. Астон Вилла 38 10 8 20 39:61 -22 38
16. Халл Сити 38 10 7 21 38:53 -15 37
17. Вест Бромвич 38 7 15 16 43:59 -16 36
18. Норвич Сити 38 8 9 21 28:62 -34 33
19. Фулхэм 38 9 5 24 40:85 -45 32
20. Кардифф 38 7 9 22 32:74 -42 30
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