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Судьи
Главный судья:
Франк Де Блекере (Оденарде)
Помощники:
Петер Херманс, Алекс Верстратен (оба - Бельгия)
Делегат:
Michael Van Praag (Голландия)

Фиорентина - Рейнджерс

01.05.2008, Четверг, 22:45 мск Сиена, стадион Артемио Франки Трансляция: "Спорт" 22:40 (прямая) Кубок УЕФА, 1/2 финала , ответный матч Фиорентина - Рейнджерс
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/2 финала
ответный матч		 24 апреля, четверг 22:45 Рейнджерс 0:0 Фиорентина
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