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Судьи
Главный судья:
Том Хеннинг Эвребё (Осло)
Помощники:
Гейр-Оге Холен, Ян Петер Ранден (оба - Норвегия)
Делегат:
Трюгве Борне (Норвегия)

Зенит - Бавария

01.05.2008, Четверг, 20:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Спорт" 19:45 (прямая) Кубок УЕФА, 1/2 финала , ответный матч Зенит - Бавария
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/2 финала
ответный матч		 24 апреля, четверг 22:45 Бавария 1:1 Зенит
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