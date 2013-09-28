Оуд-Хеверли - Гент

|Финал за участие в Тестматче,
ответный матч
|18 мая, суббота
|22:00
|Гент
|4:1
|Оуд-Хеверли
|Финал за участие в Тестматче,
ответный матч
|18 мая, суббота
|22:00
|Гент
|4:1
|Оуд-Хеверли
|Финал за участие в Тестматче,
первый матч
|11 мая, суббота
|20:00
|Оуд-Хеверли
|1:4
|Гент
|18 тур
|1 декабря, суббота
|23:00
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Гент
|3 тур
|12 августа, воскресенье
|20:00
|Гент
|1:1
|Оуд-Хеверли
|24 тур
|4 февраля, суббота
|23:00
|Оуд-Хеверли
|2:3
|Гент
|9 тур
|1 октября, суббота
|22:00
|Гент
|6:1
|Оуд-Хеверли
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стандард
|30
|20
|7
|3
|59:17
|+42
|67
|2.
|Брюгге
|30
|19
|6
|5
|54:28
|+26
|63
|3.
|Андерлехт
|30
|18
|3
|9
|61:31
|+30
|57
|4.
|Зюлте-Варегем
|30
|14
|11
|5
|51:38
|+13
|53
|5.
|Локерен
|30
|15
|6
|9
|48:31
|+17
|51
|6.
|Генк
|30
|14
|3
|13
|42:39
|+3
|45
|7.
|Гент
|30
|12
|8
|10
|39:37
|+2
|44
|8.
|Кортрейк
|30
|10
|9
|11
|42:44
|-2
|39
|9.
|Шарлеруа
|30
|8
|10
|12
|36:41
|-5
|34
|10.
|Остенде
|30
|9
|7
|14
|28:46
|-18
|34
|11.
|Серкль Брюгге
|30
|9
|6
|15
|29:55
|-26
|33
|12.
|Льерс
|30
|9
|5
|16
|36:53
|-17
|32
|13.
|Ваасланд-Беверен
|30
|6
|13
|11
|28:35
|-7
|31
|14.
|Мехелен
|30
|8
|7
|15
|34:51
|-17
|31
|15.
|Оуд-Хеверли
|30
|6
|9
|15
|30:47
|-17
|27
|16.
|Монс
|30
|6
|4
|20
|29:53
|-24
|22