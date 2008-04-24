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Расписание матчей
Рейнджерс - Фиорентина
Рейнджерс - Фиорентина: обзор матча 24 апреля 2008
Рейнджерс
24.04.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/2 финала
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рейнджерс - Фиорентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Кирос Вассарас
(Тессалоники)
Помощники судьи:
Димитрос Бозацидис
Димитрис Сараидарис (оба - Греция)
Делегат:
Дейн Йост (Словения)
Стадион:
Айброкс
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