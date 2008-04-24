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Судьи
Главный судья:
Кирос Вассарас (Тессалоники)
Помощники:
Димитрос Бозацидис, Димитрис Сараидарис (оба - Греция)
Делегат:
Дейн Йост (Словения)

Рейнджерс - Фиорентина

24.04.2008, Четверг, 22:45 мск Кубок УЕФА, 1/2 финала , ответный матч Рейнджерс - Фиорентина
Первый матч:
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