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Судьи
Главный судья:
Любош Михел (Свидник)
Помощники:
Роман Слишко, Мартин Балко (оба - Словакия)
Делегат:
Пьерино Ларди (Швейцария)

Бавария - Зенит

24.04.2008, Четверг, 22:45 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Трансляция: "Спорт" 21:40 (прямая) Кубок УЕФА, 1/2 финала , ответный матч Бавария - Зенит
Первый матч:
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