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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Помощники:
А. Цветнов, В. Енютин (оба - Москва)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)

Амкар-Пермь - Урал

16.04.2008, Среда, 17:00 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: "НТВ+ Футбол" 16:45 (прямая) Россия. Кубок, 1/2 финала Амкар-Пермь - Урал
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