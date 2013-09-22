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Брюгге - Андерлехт

22.09.2013, Воскресенье, 16:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 8 тур Брюгге - Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
6 тур
28 апреля, воскресенье 16:30 Брюгге 2:1 Андерлехт
3 тур
14 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
28 тур
24 февраля, воскресенье 17:30 Брюгге 2:2 Андерлехт
15 тур
11 ноября, воскресенье 17:30 Андерлехт 6:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 8 тур
6 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:1 Брюгге
Плей-офф, 5 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
20 тур
15 января, воскресенье 17:30 Андерлехт 3:0 Брюгге
5 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Брюгге 1:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 2 тур
10 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 3:0 Андерлехт
20 тур
19 декабря, воскресенье 15:00 Брюгге 0:2 Андерлехт
14 тур
7 ноября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:2 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 6 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Брюгге 1:2 Андерлехт
Плей-офф I, 3 тур
3 апреля, суббота 22:00 Андерлехт 2:2 Брюгге
19 тур
3 февраля, среда 22:30 Андерлехт 3:2 Брюгге
10 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Брюгге 4:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Стандард 30 20 7 3 59:17 +42 67
2. Брюгге 30 19 6 5 54:28 +26 63
3. Андерлехт 30 18 3 9 61:31 +30 57
4. Зюлте-Варегем 30 14 11 5 51:38 +13 53
5. Локерен 30 15 6 9 48:31 +17 51
6. Генк 30 14 3 13 42:39 +3 45
7. Гент 30 12 8 10 39:37 +2 44
8. Кортрейк 30 10 9 11 42:44 -2 39
9. Шарлеруа 30 8 10 12 36:41 -5 34
10. Остенде 30 9 7 14 28:46 -18 34
11. Серкль Брюгге 30 9 6 15 29:55 -26 33
12. Льерс 30 9 5 16 36:53 -17 32
13. Ваасланд-Беверен 30 6 13 11 28:35 -7 31
14. Мехелен 30 8 7 15 34:51 -17 31
15. Оуд-Хеверли 30 6 9 15 30:47 -17 27
16. Монс 30 6 4 20 29:53 -24 22
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