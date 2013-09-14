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Судьи
Главный судья:
Ховард Уэбб (Ротерем)

Эвертон - Челси

14.09.2013, Суббота, 20:30 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Англия. Премьер-Лига, 4 тур Эвертон - Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Эвертон
20 тур
30 декабря, воскресенье 17:30 Эвертон 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 19:00 Эвертон 2:0 Челси
8 тур
15 октября, суббота 20:30 Челси 3:1 Эвертон
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, среда 23:00 Эвертон 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Эвертон 1:0 Челси
16 тур
4 декабря, суббота 18:00 Челси 1:1 Эвертон
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
повторный матч		 19 февраля, суббота 15:30 Челси 1:1
(3:4)п		 Эвертон
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
29 января, суббота 15:30 Эвертон 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 23:00 Эвертон 2:1 Челси
16 тур
12 декабря, суббота 18:00 Челси 3:3 Эвертон
Англия. Кубок (2008/2009)
Финал
30 мая, суббота 18:00 Челси 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
22 апреля, среда 23:00 Челси 0:0 Эвертон
18 тур
22 декабря, понедельник 23:00 Эвертон 0:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
35 тур
17 апреля, четверг 23:00 Эвертон 0:1 Челси
13 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Челси 1:1 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 27 5 6 102:37 +65 86
2. Ливерпуль 38 26 6 6 101:50 +51 84
3. Челси 38 25 7 6 71:27 +44 82
4. Арсенал 38 24 7 7 68:41 +27 79
5. Эвертон 38 21 9 8 61:39 +22 72
6. Тоттенхэм 38 21 6 11 55:51 +4 69
7. Манчестер Юн 38 19 7 12 64:43 +21 64
8. Саутгемптон 38 15 11 12 54:46 +8 56
9. Сток Сити 38 13 11 14 45:52 -7 50
10. Ньюкасл 38 15 4 19 43:59 -16 49
11. Кристал Пэлас 38 13 6 19 33:48 -15 45
12. Суонси 38 11 9 18 54:54 0 42
13. Вест Хэм 38 11 7 20 40:51 -11 40
14. Сандерленд 38 10 8 20 41:60 -19 38
15. Астон Вилла 38 10 8 20 39:61 -22 38
16. Халл Сити 38 10 7 21 38:53 -15 37
17. Вест Бромвич 38 7 15 16 43:59 -16 36
18. Норвич Сити 38 8 9 21 28:62 -34 33
19. Фулхэм 38 9 5 24 40:85 -45 32
20. Кардифф 38 7 9 22 32:74 -42 30
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