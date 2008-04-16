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Судьи
Главный судья:
Виталий Дорошенко (Ейск)
Помощники:
Н. Голубев (Санкт-Петербург), М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)

ЦСКА - Томь

16.04.2008, Среда, 19:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая) Россия. Кубок, 1/2 финала ЦСКА - Томь
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
20 октября, суббота 16:00 Томь 0:1 ЦСКА
13 тур
16 июня, суббота 14:30 ЦСКА 0:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Томь 0:1 ЦСКА
4 тур
8 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
24 июля, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:0 Томь
2 тур
20 марта, воскресенье 14:00 Томь 0:0 ЦСКА
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