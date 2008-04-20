ЦСКА - Локомотив

|17 тур
|22 июля, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|3 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|ЦСКА
|2:0
|Локомотив
|17 тур
|22 июля, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|3 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|ЦСКА
|2:0
|Локомотив
|20 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Локомотив
|5 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|18 тур
|30 июля, суббота
|14:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|0:0
|Локомотив
|24 тур
|25 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|7 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|Финал
|21 ноября, четверг
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|17 тур
|28 июля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|14 тур
|9 июля, вторник
|00:00
|Локомотив
|0:0
|ЦСКА
|24 тур
|15 сентября, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|10 тур
|20 мая, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|12 ноября, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|4:3
|Локомотив
|1 тур
|24 марта, пятница
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|28 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|14 тур
|3 июля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:0
|Локомотив
|34 тур
|3 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|17 тур
|17 июля, среда
|00:00
|ЦСКА
|1:3
|Локомотив
|19 тур
|9 августа, вторник
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|10 тур
|2 мая, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|8 августа, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|3:1
|Локомотив
|7 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:0
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рубин
|30
|18
|6
|6
|44:26
|+18
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|16
|8
|6
|53:24
|+29
|56
|3.
|Динамо М
|30
|15
|9
|6
|41:29
|+12
|54
|4.
|Амкар-Пермь
|30
|14
|9
|7
|31:22
|+9
|51
|5.
|Зенит
|30
|12
|12
|6
|59:37
|+22
|48
|6.
|Крылья Советов
|30
|12
|12
|6
|46:28
|+18
|48
|7.
|Локомотив
|30
|13
|8
|9
|37:32
|+5
|47
|8.
|Спартак М
|30
|11
|11
|8
|43:39
|+4
|44
|9.
|Москва
|30
|9
|11
|10
|34:36
|-2
|38
|10.
|Ахмат
|30
|9
|8
|13
|28:42
|-14
|35
|11.
|Сатурн
|30
|7
|12
|11
|26:30
|-4
|33
|12.
|Спартак Нч
|30
|8
|8
|14
|30:39
|-9
|32
|13.
|Томь
|30
|7
|8
|15
|23:39
|-16
|29
|14.
|Химки
|30
|6
|9
|15
|34:54
|-20
|27
|15.
|Шинник
|30
|5
|7
|18
|25:48
|-23
|22
|16.
|Луч
|30
|3
|12
|15
|24:53
|-29
|21