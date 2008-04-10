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Судьи
Главный судья:
Луис Медина Канталехо (Севилья)
Помощники:
Викториано Жиральдес Карраско, Викториано Диас Касадо (оба - Испания)
Делегат:
Загер Герхард (Швеция)

ПСВ - Фиорентина

10.04.2008, Четверг, 22:45 мск Кубок УЕФА, 1/4 финала , ответный матч ПСВ - Фиорентина
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/4 финала
ответный матч		 3 апреля, четверг 22:45 Фиорентина 1:1 ПСВ
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