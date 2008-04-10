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Судьи
Главный судья:
Массимо Бузакка (Беллинцона)
Помощники:
Маттиас Арне, Стефан Кюа (оба - Швейцария)
Делегат:
Барри Брайт (Англия)

Хетафе - Бавария

10.04.2008, Четверг, 22:45 мск Трансляция: "Спорт" 22:40 (прямая) Кубок УЕФА, 1/4 финала , ответный матч Хетафе - Бавария
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/4 финала
ответный матч		 3 апреля, четверг 22:45 Бавария 1:1 Хетафе
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