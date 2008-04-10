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Спортинг - Рейнджерс

10.04.2008, Четверг, 22:45 мск Кубок УЕФА, 1/4 финала , ответный матч Спортинг - Рейнджерс
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/4 финала
ответный матч		 3 апреля, четверг 22:45 Рейнджерс 0:0 Спортинг
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