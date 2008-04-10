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Судьи
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес (Ла Фельгера)
Помощники:
Хуан Юсте Химене, Хесус Кальво Гуадамуро (оба - Испания)
Делегат:
Тугомир Фрайман (Словения)

Зенит - Байер

10.04.2008, Четверг, 20:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Спорт" 20:00 (прямая) Кубок УЕФА, 1/4 финала , ответный матч Зенит - Байер
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/4 финала
ответный матч		 3 апреля, четверг 20:30 Байер 1:4 Зенит
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