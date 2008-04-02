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Расписание матчей
Фенербахче - Челси
Фенербахче - Челси: обзор матча 02 апреля 2008
Фенербахче
02.04.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Челси
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Статистика матча Фенербахче - Челси
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Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
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Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
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Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
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2 : 0
31.10.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Помощники судьи:
Андерс Норрестранд
Хенрик Сендербю (оба - Дания)
Делегат:
Теуво Холопайнен (Финляндия)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:45 (прямая)
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