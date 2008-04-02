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Судьи
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен (Оденсе)
Помощники:
Андерс Норрестранд, Хенрик Сендербю (оба - Дания)
Делегат:
Теуво Холопайнен (Финляндия)

Фенербахче - Челси

02.04.2008, Среда, 22:45 мск Трансляция: "Спорт" 22:45 (прямая) Лига Чемпионов, 1/4 финала , ответный матч Фенербахче - Челси
Первый матч:
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интер 6 5 0 1 12:4 +8 15
2. Фенербахче 6 3 2 1 8:6 +2 11
3. ПСВ 6 2 1 3 3:6 -3 7
4. ЦСКА 6 0 1 5 7:14 -7 1
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