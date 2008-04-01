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Расписание матчей
Шальке-04 - Барселона
Шальке-04 - Барселона: обзор матча 01 апреля 2008
Шальке-04
01.04.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Барселона
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шальке-04 - Барселона
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0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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2 : 1
08.11.2026
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31.10.2026
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0 : 0
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6 : 1
31.10.2026
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1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Кирос Вассарас
(Тессалоники)
Помощники судьи:
Димитрос Бозацидис (Греция)
Димитрис Сараидарис (Греция)
Делегат:
Димитриос Калопулос (Греция)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:45 (прямая)
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