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Судьи
Главный судья:
Кирос Вассарас (Тессалоники)
Помощники:
Димитрос Бозацидис (Греция), Димитрис Сараидарис (Греция)
Делегат:
Димитриос Калопулос (Греция)

Шальке-04 - Барселона

01.04.2008, Вторник, 22:45 мск Трансляция: "НТВ+ Футбол" 22:45 (прямая) Лига Чемпионов, 1/4 финала , ответный матч Шальке-04 - Барселона
Первый матч:
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 6 3 3 0 9:2 +7 12
2. Шальке-04 6 2 2 2 5:4 +1 8
3. Русенборг 6 2 1 3 6:10 -4 7
4. Валенсия 6 1 2 3 2:6 -4 5
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