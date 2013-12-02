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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)

Кубань (ЛФЛ) - Локомотив

02.12.2013, Понедельник, 19:30 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "Наш футбол" 19:15 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 18 тур Кубань (ЛФЛ) - Локомотив Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
8 тур
15 сентября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
20 апреля, суббота 18:30 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Локомотив
11 тур
6 октября, суббота 14:00 Локомотив 0:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
39 тур
14 апреля, суббота 16:15 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Локомотив
33 тур
3 марта, суббота 18:30 Локомотив 2:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
28 августа, воскресенье 21:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 Локомотив
7 тур
30 апреля, суббота 18:30 Локомотив 2:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
29 августа, суббота 19:00 Локомотив 4:1 Кубань (ЛФЛ)
6 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:3 Кубань (ЛФЛ)
1 тур
11 марта, воскресенье 17:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Кубань (ЛФЛ) 2:1 Локомотив
10 тур
8 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Кубань (ЛФЛ)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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