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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)

Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)

23.11.2013, Суббота, 14:45 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: "Наш футбол" 14:30 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 17 тур Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ) Молодежные команды: 2 - 0
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
9 тур
22 сентября, воскресенье 18:15 Кубань (ЛФЛ) 0:3 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 19:30 Кубань (ЛФЛ) 4:0 Амкар-Пермь
14 тур
3 ноября, суббота 13:00 Амкар-Пермь 0:3 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
16 октября, воскресенье 12:30 Амкар-Пермь 3:1 Кубань (ЛФЛ)
12 тур
10 июня, пятница 18:45 Кубань (ЛФЛ) 3:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 20:30 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Амкар-Пермь
5 тур
19 апреля, воскресенье 12:00 Амкар-Пермь 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
26 августа, воскресенье 20:30 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Амкар-Пермь
8 тур
5 мая, суббота 14:00 Амкар-Пермь 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2004
30 тур
12 ноября, пятница 00:00 Амкар-Пермь 1:2 Кубань (ЛФЛ)
1 тур
13 марта, суббота 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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