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Стандард - Кортрейк

01.09.2013, Воскресенье, 16:30 мск Льеж, стадион Морис Дюфрасне Бельгия. Про-Лига, 6 тур Стандард - Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
24 тур
25 января, пятница 23:30 Стандард 2:0 Кортрейк
9 тур
30 сентября, воскресенье 20:00 Кортрейк 2:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 6 тур
28 апреля, суббота 22:30 Стандард 2:0 Кортрейк
Плей-офф, 4 тур
15 апреля, воскресенье 22:30 Кортрейк 1:1 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
19 тур
26 декабря, понедельник 21:00 Кортрейк 2:0 Стандард
4 тур
21 августа, воскресенье 22:30 Стандард 3:1 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
20 тур
17 декабря, пятница 22:30 Кортрейк 2:1 Стандард
5 тур
28 августа, суббота 22:00 Стандард 1:0 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
24 тур
31 января, воскресенье 22:30 Стандард 3:1 Кортрейк
9 тур
26 сентября, суббота 22:00 Кортрейк 0:2 Стандард
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Стандард 30 20 7 3 59:17 +42 67
2. Брюгге 30 19 6 5 54:28 +26 63
3. Андерлехт 30 18 3 9 61:31 +30 57
4. Зюлте-Варегем 30 14 11 5 51:38 +13 53
5. Локерен 30 15 6 9 48:31 +17 51
6. Генк 30 14 3 13 42:39 +3 45
7. Гент 30 12 8 10 39:37 +2 44
8. Кортрейк 30 10 9 11 42:44 -2 39
9. Шарлеруа 30 8 10 12 36:41 -5 34
10. Остенде 30 9 7 14 28:46 -18 34
11. Серкль Брюгге 30 9 6 15 29:55 -26 33
12. Льерс 30 9 5 16 36:53 -17 32
13. Ваасланд-Беверен 30 6 13 11 28:35 -7 31
14. Мехелен 30 8 7 15 34:51 -17 31
15. Оуд-Хеверли 30 6 9 15 30:47 -17 27
16. Монс 30 6 4 20 29:53 -24 22
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