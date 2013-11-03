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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)

Спартак - Локомотив

03.11.2013, Воскресенье, 18:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "Наш футбол" 17:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 15 тур Спартак - Локомотив Молодежные команды: 4 - 1
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 13:30 Спартак 0:0 Локомотив
7 тур
2 сентября, воскресенье 20:30 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Локомотив 0:2 Спартак
31 тур
20 ноября, воскресенье 16:15 Спартак 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
29 октября, суббота 19:30 Спартак 3:0 Локомотив
14 тур
18 июня, суббота 21:00 Локомотив 0:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 21:20 Локомотив 2:3 Спартак
3 тур
28 марта, воскресенье 14:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Спартак 3:0 Локомотив
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 16:00 Спартак 0:1 Локомотив
14 тур
19 июля, суббота 16:00 Локомотив 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 14:00 Локомотив 4:3 Спартак
10 тур
19 мая, суббота 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Кубок (2006/2007)
1/2 финала
ответный матч		 9 мая, среда 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
1/2 финала
ответный матч		 2 мая, среда 19:00 Локомотив 3:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Локомотив 1:1 Спартак
15 тур
9 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
14 августа, суббота 00:00 Спартак 1:3 Локомотив
14 тур
7 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Спартак 2:5 Локомотив
12 тур
11 июня, среда 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
12 сентября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
4 тур
22 марта, пятница 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
14 тур
25 июня, понедельник 00:00 Спартак 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
17 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 Спартак
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Спартак 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Локомотив 0:3 Спартак
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
2 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 Спартак 4:2 Локомотив
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:3 Спартак
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Спартак 3:2 Локомотив
3 тур
15 марта, пятница 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Спартак
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
30 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
18 тур
2 июля, пятница 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Спартак 4:1 Локомотив
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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