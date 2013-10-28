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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)

Кубань (ЛФЛ) - Анжи

28.10.2013, Понедельник, 19:00 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "Наш футбол" 18:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 14 тур Кубань (ЛФЛ) - Анжи Молодежные команды: 0 - 1
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Анжи
1 тур
22 июля, воскресенье 20:00 Анжи 2:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
42 тур
2 мая, среда 20:45 Кубань (ЛФЛ) 2:2 Анжи
36 тур
25 марта, воскресенье 18:30 Анжи 2:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 20:45 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Анжи
9 тур
14 мая, суббота 18:30 Анжи 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Первый дивизион 2008
24 тур
29 июля, вторник 18:30 Анжи 1:1 Кубань (ЛФЛ)
4 тур
9 апреля, среда 19:00 Кубань (ЛФЛ) 4:0 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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