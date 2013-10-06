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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Кубань (ЛФЛ) - Ростов

06.10.2013, Воскресенье, 20:15 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "Наш футбол" 20:00 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 12 тур Кубань (ЛФЛ) - Ростов Молодежные команды: 0 - 4
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
4 мая, суббота 15:45 Ростов 0:2 Кубань (ЛФЛ)
13 тур
26 октября, пятница 20:30 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
13 августа, суббота 21:00 Ростов 1:2 Кубань (ЛФЛ)
5 тур
16 апреля, суббота 16:15 Кубань (ЛФЛ) 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
19 сентября, суббота 16:15 Ростов 3:3 Кубань (ЛФЛ)
8 тур
11 мая, понедельник 19:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Ростов
Россия. Первый дивизион 2008
36 тур
28 сентября, воскресенье 20:00 Ростов 1:0 Кубань (ЛФЛ)
16 тур
7 июня, суббота 20:00 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Ростов
6 тур
21 апреля, суббота 15:30 Ростов 0:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
12 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Кубань (ЛФЛ)
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Кубань (ЛФЛ) 3:1 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
2 июля, четверг 00:00 Ростов 1:1 Кубань (ЛФЛ)
Первый этап, 3 тур
9 апреля, четверг 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:2 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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