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Судьи
Главный судья:
Вячеслав Харламов (Москва)

Рубин - Томь

22.09.2013, Воскресенье, 16:00 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "Наш футбол" 15:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 9 тур Рубин - Томь Молодежные команды: 2 - 0
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 14:00 Томь 0:2 Рубин
11 тур
27 мая, пятница 18:45 Рубин 4:1 Томь
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
8 августа, воскресенье 20:30 Рубин 2:1 Томь
2 тур
22 марта, понедельник 15:00 Томь 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 11:45 Томь 0:0 Рубин
8 тур
11 мая, понедельник 14:00 Рубин 4:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2008
18 тур
15 августа, пятница 16:00 Томь 1:2 Рубин
4 тур
5 апреля, суббота 19:00 Рубин 2:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Рубин 1:3 Томь
12 тур
9 июня, суббота 15:00 Томь 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Томь 4:0 Рубин
28 тур
7 июля, пятница 00:00 Рубин 2:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Рубин 0:0 Томь
10 тур
28 мая, суббота 16:00 Томь 1:2 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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