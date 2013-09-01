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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Зенит - Локомотив

01.09.2013, Воскресенье, 13:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 7 тур Зенит - Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 13:30 Локомотив 0:1 Зенит
10 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 16:15 Локомотив 0:1 Зенит
32 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 16:30 Локомотив 4:2 Зенит
8 тур
8 мая, воскресенье 20:45 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
5 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Зенит 1:1 Локомотив
5 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
9 тур
23 июля, среда 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Суперкубок России 2008
Финал
9 марта, воскресенье 16:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Зенит
12 тур
11 июня, понедельник 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Зенит 4:1 Локомотив
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
15 июня, среда 19:00 Локомотив 0:0 Зенит
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Зенит 0:2 Локомотив
12 тур
19 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Зенит
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2001
25 тур
12 октября, пятница 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
25 мая, пятница 00:00 Локомотив 5:1 Зенит
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
26 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
12 тур
23 июня, среда 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Зенит 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Локомотив
16 тур
2 июля, среда 00:00 Локомотив 0:0 Зенит
Чемпионат России 1996
27 тур
16 сентября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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