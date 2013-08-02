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Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)

Анжи - Ростов

02.08.2013, Пятница, 20:00 мск Махачкала, стадион Анжи-Арена Трансляция: "Наш футбол" 19:40 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 4 тур Анжи - Ростов Молодежные команды: 3 - 4
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 18:30 Анжи 0:0 Ростов
2 тур
29 июля, воскресенье 20:00 Ростов 2:2 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
27 августа, суббота 20:00 Ростов 1:1 Анжи
7 тур
1 мая, воскресенье 14:15 Анжи 1:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
12 сентября, воскресенье 19:45 Ростов 1:0 Анжи
6 тур
19 апреля, понедельник 17:00 Анжи 1:2 Ростов
Россия. Первый дивизион 2008
41 тур
24 октября, пятница 15:00 Анжи 3:2 Ростов
21 тур
5 июля, суббота 19:00 Ростов 2:1 Анжи
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Ростов 2:0 Анжи
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Анжи 4:1 Ростов
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Ростов 3:2 Анжи
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Анжи 0:1 Ростов
Чемпионат России 2000
17 тур
22 мая, понедельник 00:00 Ростов 0:1 Анжи
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Анжи 1:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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