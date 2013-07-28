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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Вячеслав Семёнов (Гатчина), Михаил Еровенко (Краснодар)

Ахмат - Рубин

28.07.2013, Воскресенье, 21:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: "Наш футбол" 20:40 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 3 тур Ахмат - Рубин Молодежные команды: 3 - 1
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Ахмат 0:0 Рубин
7 тур
1 сентября, суббота 14:00 Рубин 1:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
22 июля, пятница 19:45 Ахмат 0:1 Рубин
2 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Рубин 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 20:45 Ахмат 1:1 Рубин
3 тур
28 марта, воскресенье 16:30 Рубин 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 18:45 Рубин 4:0 Ахмат
4 тур
11 апреля, суббота 14:45 Ахмат 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Рубин 1:3 Ахмат
14 тур
20 июля, воскресенье 19:00 Ахмат 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
25 сентября, воскресенье 00:00 Ахмат 1:5 Рубин
9 тур
21 мая, суббота 00:00 Рубин 1:1 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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