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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Помощники:
Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа)

Ростов - Томь

27.07.2013, Суббота, 20:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "Наш футбол" 19:40 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 3 тур Ростов - Томь Молодежные команды: 3 - 1
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
44 тур
13 мая, воскресенье 15:30 Томь 2:1 Ростов
31 тур
20 ноября, воскресенье 18:30 Ростов 3:1 Томь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
5 ноября, суббота 14:00 Ростов 2:1 Томь
15 тур
22 июня, среда 15:30 Томь 1:1 Ростов
Россия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
21 сентября, среда 19:00 Ростов 3:1 Томь
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Томь 3:1 Ростов
1 тур
13 марта, суббота 17:30 Ростов 0:2 Томь
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Томь 2:1 Ростов
15 тур
25 июля, суббота 21:00 Ростов 0:0 Томь
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 19:00 Ростов 0:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
29 июля, воскресенье 15:00 Томь 1:1 Ростов
4 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 Ростов 2:2 Томь
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
15 октября, воскресенье 00:00 Ростов 2:1 Томь
7 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Томь 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Ростов 2:0 Томь
12 тур
18 июня, суббота 16:00 Томь 1:2 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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