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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)

Томь - Кубань (ЛФЛ)

20.07.2013, Суббота, 16:00 мск Томск, стадион Труд Трансляция: "Наш футбол" 15:40 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 2 тур Томь - Кубань (ЛФЛ) Молодежные команды: 0 - 2
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
23 июля, суббота 20:00 Кубань (ЛФЛ) 1:3 Томь
2 тур
20 марта, воскресенье 12:00 Томь 0:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 12:30 Томь 1:0 Кубань (ЛФЛ)
4 тур
11 апреля, суббота 19:15 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
30 сентября, воскресенье 13:00 Томь 2:0 Кубань (ЛФЛ)
11 тур
26 мая, суббота 18:00 Кубань (ЛФЛ) 2:1 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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