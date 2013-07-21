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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)

Рубин - Зенит

21.07.2013, Воскресенье, 13:30 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 2 тур Рубин - Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
10 марта, воскресенье 16:00 Рубин 1:0 Зенит
6 тур
25 августа, суббота 16:00 Зенит 1:2 Рубин
Суперкубок России 2012

14 июля, суббота 16:00 Зенит 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
42 тур
2 мая, среда 18:30 Рубин 2:2 Зенит
36 тур
25 марта, воскресенье 16:15 Зенит 1:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Рубин 2:3 Зенит
9 тур
15 мая, воскресенье 16:00 Зенит 2:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Рубин 2:2 Зенит
15 тур
31 июля, суббота 16:00 Зенит 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Рубин 0:0 Зенит
15 тур
25 июля, суббота 18:45 Зенит 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
10 августа, воскресенье 19:00 Рубин 4:1 Зенит
3 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Зенит 1:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 19:30 Рубин 1:4 Зенит
10 тур
20 мая, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Рубин 3:0 Зенит
9 тур
14 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
29 октября, суббота 20:00 Зенит 0:1 Рубин
13 тур
26 июня, воскресенье 19:00 Рубин 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Рубин 1:1 Зенит
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Зенит 4:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Рубин 1:2 Зенит
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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