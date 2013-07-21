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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Помощники:
Павел Кулалаев (Волжский), Алексей Лунёв (Новосибирск)

Ростов - Краснодар

21.07.2013, Воскресенье, 20:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "Наш футбол" 19:40 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 2 тур Ростов - Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
7 декабря, пятница 18:30 Ростов 2:3 Краснодар
5 тур
18 августа, суббота 20:00 Краснодар 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
39 тур
16 апреля, понедельник 19:00 Ростов 1:1 Краснодар
33 тур
5 марта, понедельник 18:30 Краснодар 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 16:15 Краснодар 2:0 Ростов
12 тур
10 июня, пятница 21:00 Ростов 1:3 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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