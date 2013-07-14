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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)

Кубань (ЛФЛ) - Рубин

14.07.2013, Воскресенье, 21:00 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "Наш футбол" 20:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 1 тур Кубань (ЛФЛ) - Рубин Молодежные команды: 0 - 1
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
7 апреля, воскресенье 18:30 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Рубин
9 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Рубин 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
41 тур
28 апреля, суббота 18:00 Рубин 1:1 Кубань (ЛФЛ)
35 тур
18 марта, воскресенье 14:15 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 18:45 Рубин 0:2 Кубань (ЛФЛ)
1 тур
13 марта, воскресенье 14:00 Кубань (ЛФЛ) 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Кубань (ЛФЛ) 0:3 Рубин
1 тур
14 марта, суббота 19:00 Рубин 3:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
27 октября, суббота 18:30 Рубин 2:2 Кубань (ЛФЛ)
14 тур
23 июня, суббота 21:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 Рубин 2:0 Кубань (ЛФЛ)
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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