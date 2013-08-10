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Льерс - Серкль Брюгге

10.08.2013, Суббота, 22:00 мск Лир, стадион Херман Вандерпортенстадион Бельгия. Про-Лига, 3 тур Льерс - Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
20 тур
15 декабря, суббота 23:00 Льерс 1:1 Серкль Брюгге
5 тур
25 августа, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:3 Льерс
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа C
Плей-офф, 4 тур
21 апреля, суббота 22:00 Льерс 2:2 Серкль Брюгге
Плей-офф, 3 тур
13 апреля, пятница 22:30 Серкль Брюгге 0:0 Льерс
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
22 тур
25 января, среда 23:30 Льерс 2:2 Серкль Брюгге
7 тур
17 сентября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:0 Льерс
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф II A, 5 тур
30 апреля, суббота 22:00 Льерс 3:0 Серкль Брюгге
Плей-офф II A, 1 тур
2 апреля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:0 Льерс
23 тур
22 января, суббота 22:00 Серкль Брюгге 3:0 Льерс
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Льерс 0:1 Серкль Брюгге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Стандард 30 20 7 3 59:17 +42 67
2. Брюгге 30 19 6 5 54:28 +26 63
3. Андерлехт 30 18 3 9 61:31 +30 57
4. Зюлте-Варегем 30 14 11 5 51:38 +13 53
5. Локерен 30 15 6 9 48:31 +17 51
6. Генк 30 14 3 13 42:39 +3 45
7. Гент 30 12 8 10 39:37 +2 44
8. Кортрейк 30 10 9 11 42:44 -2 39
9. Шарлеруа 30 8 10 12 36:41 -5 34
10. Остенде 30 9 7 14 28:46 -18 34
11. Серкль Брюгге 30 9 6 15 29:55 -26 33
12. Льерс 30 9 5 16 36:53 -17 32
13. Ваасланд-Беверен 30 6 13 11 28:35 -7 31
14. Мехелен 30 8 7 15 34:51 -17 31
15. Оуд-Хеверли 30 6 9 15 30:47 -17 27
16. Монс 30 6 4 20 29:53 -24 22
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