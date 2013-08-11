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Андерлехт - Гент

11.08.2013, Воскресенье, 20:00 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Бельгия. Про-Лига, 3 тур Андерлехт - Гент
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
30 тур
16 марта, суббота 23:00 Гент 0:0 Андерлехт
13 тур
30 октября, вторник 23:00 Андерлехт 5:0 Гент
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 7 тур
2 мая, среда 22:00 Андерлехт 1:0 Гент
Плей-офф, 3 тур
11 апреля, среда 22:30 Гент 1:4 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
22 тур
24 января, вторник 23:00 Андерлехт 3:1 Гент
7 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Гент 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 4 тур
20 апреля, среда 22:30 Гент 1:1 Андерлехт
30 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:2 Гент
15 тур
14 ноября, воскресенье 20:00 Гент 1:2 Андерлехт
Суперкубок Бельгии 2010
Финал,
23 июля, пятница 23:45 Андерлехт 1:0 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 7 тур
25 апреля, воскресенье 22:30 Андерлехт 4:2 Гент
Плей-офф I, 2 тур
31 марта, среда 22:30 Гент 1:3 Андерлехт
20 тур
27 декабря, воскресенье 20:00 Гент 2:2 Андерлехт
7 тур
20 сентября, воскресенье 23:00 Андерлехт 1:1 Гент
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Стандард 30 20 7 3 59:17 +42 67
2. Брюгге 30 19 6 5 54:28 +26 63
3. Андерлехт 30 18 3 9 61:31 +30 57
4. Зюлте-Варегем 30 14 11 5 51:38 +13 53
5. Локерен 30 15 6 9 48:31 +17 51
6. Генк 30 14 3 13 42:39 +3 45
7. Гент 30 12 8 10 39:37 +2 44
8. Кортрейк 30 10 9 11 42:44 -2 39
9. Шарлеруа 30 8 10 12 36:41 -5 34
10. Остенде 30 9 7 14 28:46 -18 34
11. Серкль Брюгге 30 9 6 15 29:55 -26 33
12. Льерс 30 9 5 16 36:53 -17 32
13. Ваасланд-Беверен 30 6 13 11 28:35 -7 31
14. Мехелен 30 8 7 15 34:51 -17 31
15. Оуд-Хеверли 30 6 9 15 30:47 -17 27
16. Монс 30 6 4 20 29:53 -24 22
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