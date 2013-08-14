Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)

Англия - Шотландия

14.08.2013, Среда, 23:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: "Спорт 1" 22:55 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Англия - Шотландия
...
  • Читайте нас: 