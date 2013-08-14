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Украина - Израиль

14.08.2013, Среда, 22:00 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Товарищеские матчи. Сборные Украина - Израиль
Товарищеские матчи. Сборные 2012

29 февраля, среда 21:00 Израиль 2:3 Украина
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