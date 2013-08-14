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Германия - Парагвай

14.08.2013, Среда, 22:45 мск Кайзерслаутерн, стадион Фритц Вальтер Товарищеские матчи. Сборные Германия - Парагвай
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