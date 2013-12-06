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Нордшелланд - Оденсе

06.12.2013, Пятница, 21:30 мск Фарум, стадион Фарум Парк Дания. Суперлига, 18 тур Нордшелланд - Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
6 тур
25 августа, воскресенье 15:00 Оденсе 1:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
10 мая, пятница 20:30 Нордшелланд 4:1 Оденсе
12 тур
5 октября, пятница 20:30 Оденсе 3:0 Нордшелланд
3 тур
29 июля, воскресенье 21:00 Нордшелланд 1:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
14 мая, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:0 Оденсе
20 тур
10 марта, суббота 20:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
1 тур
16 июля, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 16:00 Оденсе 1:2 Нордшелланд
14 тур
1 ноября, понедельник 21:00 Нордшелланд 1:4 Оденсе
8 тур
11 сентября, суббота 19:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 22:00 Оденсе 2:1 Нордшелланд
12 тур
17 октября, суббота 17:00 Нордшелланд 0:2 Оденсе
10 тур
26 сентября, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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