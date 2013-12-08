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Мидтьюлланд - Орхус

08.12.2013, Воскресенье, 19:30 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 18 тур Мидтьюлланд - Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
1 тур
19 июля, пятница 20:30 Орхус 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Мидтьюлланд 3:2 Орхус
18 тур
26 ноября, понедельник 22:00 Орхус 1:1 Мидтьюлланд
9 тур
17 сентября, понедельник 21:00 Орхус 3:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Орхус 0:2 Мидтьюлланд
22 тур
26 марта, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 0:2 Орхус
8 тур
12 сентября, понедельник 21:00 Орхус 4:2 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Орхус
14 тур
31 октября, суббота 19:00 Орхус 2:2 Мидтьюлланд
9 тур
21 сентября, понедельник 21:00 Орхус 2:4 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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