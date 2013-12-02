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Эсбьерг - Ольборг

02.12.2013, Понедельник, 22:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 17 тур Эсбьерг - Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
2 тур
29 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 1:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 15:00 Эсбьерг 1:0 Ольборг
22 тур
9 марта, суббота 20:00 Ольборг 0:0 Эсбьерг
10 тур
24 сентября, понедельник 21:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Эсбьерг 0:0 Ольборг
15 тур
6 ноября, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
6 тур
21 августа, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
19 апреля, понедельник 21:00 Ольборг 0:0 Эсбьерг
17 тур
28 ноября, суббота 19:00 Эсбьерг 1:1 Ольборг
6 тур
23 августа, воскресенье 15:00 Эсбьерг 2:0 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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