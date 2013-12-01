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Брондбю - Копенгаген

01.12.2013, Воскресенье, 22:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 17 тур Брондбю - Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
10 тур
28 сентября, суббота 18:00 Брондбю 3:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Брондбю 0:0 Копенгаген
13 тур
21 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:0 Брондбю
6 тур
18 августа, суббота 21:00 Копенгаген 1:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
5 апреля, четверг 20:00 Копенгаген 3:1 Брондбю
16 тур
20 ноября, воскресенье 16:30 Брондбю 2:1 Копенгаген
10 тур
24 сентября, суббота 17:00 Брондбю 1:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Копенгаген
22 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:1 Брондбю
9 тур
19 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
2 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Копенгаген
20 тур
14 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Брондбю
7 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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