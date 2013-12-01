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Оденсе - Орхус

01.12.2013, Воскресенье, 20:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 17 тур Оденсе - Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
7 тур
30 августа, пятница 20:30 Оденсе 3:6 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Орхус 2:1 Оденсе
14 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Оденсе 2:4 Орхус
11 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
23 апреля, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Орхус
12 тур
16 октября, воскресенье 18:00 Орхус 0:0 Оденсе
3 тур
30 июля, суббота 19:00 Орхус 2:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Орхус 0:3 Оденсе
21 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Оденсе 2:0 Орхус
3 тур
3 августа, понедельник 21:00 Орхус 2:2 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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