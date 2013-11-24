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Мидтьюлланд - Брондбю

24.11.2013, Воскресенье, 22:15 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 16 тур Мидтьюлланд - Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
5 тур
16 августа, пятница 20:30 Мидтьюлланд 5:2 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 22:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
14 тур
28 октября, воскресенье 22:00 Мидтьюлланд 1:1 Брондбю
10 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Мидтьюлланд
12 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Брондбю
7 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Брондбю
15 тур
7 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Мидтьюлланд
3 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 20:00 Мидтьюлланд 2:4 Брондбю
12 тур
18 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
3 тур
2 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 3:1 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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