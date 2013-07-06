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Судьи
Главный судья:
Сергей Березка (Киев)

Шахтер - Зенит

06.07.2013, Суббота, 20:00 мск Донецк, стадион Донбасс-Арена Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:15 (прямая) "Россия 2" 19:55 (прямая) Турнир четырех Шахтер - Зенит
Турнир четырех 2013

27 июня, четверг 21:30 Зенит 0:1 Шахтер
Товарищеские матчи 2013

22 января, вторник 17:00 Зенит 1:3 Шахтер
Лига Чемпионов (2011/2012), группа G
4 тур
1 ноября, вторник 21:00 Зенит 1:0 Шахтер
3 тур
19 октября, среда 22:45 Шахтер 2:2 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 4 3 1 0 8:5 +3 10
2. Спартак М 4 1 1 2 3:3 0 4
3. Зенит 4 1 1 2 5:6 -1 4
4. Шахтер Дн 4 1 1 2 1:3 -2 4
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