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Судьи
Главный судья:
Юрий Можаровский (Львов)

Динамо - Зенит

03.07.2013, Среда, 21:30 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Трансляция: "Россия 2" 21:25 (прямая) Турнир четырех Динамо - Зенит
Турнир четырех 2013

30 июня, воскресенье 22:00 Зенит 1:2 Динамо
Товарищеские матчи 2010

21 июня, понедельник 20:00 Зенит 3:1 Динамо

23 февраля, вторник 16:30 Зенит 1:2 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 4 3 1 0 8:5 +3 10
2. Спартак М 4 1 1 2 3:3 0 4
3. Зенит 4 1 1 2 5:6 -1 4
4. Шахтер Дн 4 1 1 2 1:3 -2 4
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