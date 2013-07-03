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Судьи
Главный судья:
Максим Лаюшкин (Москва)

Спартак - Шахтер

03.07.2013, Среда, 19:30 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Трансляция: "Россия 2" 19:25 (прямая) Турнир четырех Спартак - Шахтер
Турнир четырех 2013

30 июня, воскресенье 20:00 Шахтер 0:0 Спартак
Товарищеские матчи 2012

8 августа, среда 20:00 Шахтер 1:0 Спартак
Товарищеские матчи 2010

19 июня, суббота 20:00 Спартак 3:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 4 3 1 0 8:5 +3 10
2. Спартак М 4 1 1 2 3:3 0 4
3. Зенит 4 1 1 2 5:6 -1 4
4. Шахтер Дн 4 1 1 2 1:3 -2 4
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